Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту

сегодня 15:54 Поделиться

Фото с сайта Сбербанка России

Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня.

Так, объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существенно ниже обычного: снижение составляет 70 % при снятии в офисах банка и 28 % – в банкоматах.

Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25 % по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности – никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций – быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома».

Напомним, 31 марта Сбербанк объявил о снижении платы за сервисное обслуживание по эквайрингу.