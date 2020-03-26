«Сегодня точно не получится»: как работает доставка еды и лекарств пенсионерам во время изоляции в Новосибирске

сегодня 16:02 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы засыпали соцработников и волонтёров просьбами доставить лекарства и продукты пенсионерам; добровольцев не хватает, чтобы выполнить заявки в тот же день.

Социальные работники и волонтёры в Новосибирской области оказывают помощь на дому одиноким пожилым и маломобильным людям старше 65 лет. Всего к работе с пожилыми привлекли около 500 волонтёров.

Жители районов и городов области могут оставить заявку по бесплатному телефону горячей линии 8 800 100-0082, от жителей Новосибирска звонки принимаются по номеру 8 (383) 375-87-87 или номеру экстренных служб 112.

Жительница Новосибирска Елена Родионова рассказала Сиб.фм, что живёт в Ленинском районе Новосибирска, а её 70-летняя мама – в Первомайском. Женщина беспокоится: кто принесёт пенсионерке лекарства и продукты, если она это сделать не может – Елена работает из дома, и пропуска для передвижения по городу у неё нет. А у её мамы из-за артрита часто опухает и болит колено, и выйти из дома в период обострения пожилая женщина не может.

Корреспондент Сиб.фм решил проверить, как работают социальные сервисы.

Оператор, который принимает звонки от жителей из районов, пояснил, что все заявки сразу передаются в администрации районов.

«Где-то сразу по ним могут среагировать, где-то позже, в зависимости от объёма заявок», – расплывчато ответила девушка на вопрос о сроках.

Как поясняют операторы, бесплатной будет сама доставка, а за продукты и лекарства нужно будет заплатить.

«Сначала волонтёр приезжает по указанному адресу к человеку. Берёт у него деньги и список того, что нужно купить, берёт деньги на эти цели. Затем покупает и возвращается с товаром и чеком», – пояснили порядок по телефону горячей линии.

В Новосибирске порядок помощи пенсионерам на самоизоляции такой же. Но оператор предупреждает:

«Учтите: покупать продукты и лекарства волонтёр пойдёт только в магазин рядом с домом, в ближайший».

На вопрос о сроках оператор сообщила: «Если лекарство не жизненно необходимое (Сиб.фм просил диклофенак для пенсионерки с распухшей коленкой, – ред.), то сегодня точно вряд ли. Продукты так же. Скорее всего, завтра, и то будет зависеть от количества заявок. А их сейчас много», – пояснили в службе.

Напомним, режим самоизоляции в Новосибирске продлится как минимум до 5 апреля: новосибирцам не рекомендуется покидать места проживания без особой надобности.