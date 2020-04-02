Стало известно время обращения Путина к нации 2 апреля

02.04.2020 17:27 Поделиться

Фото Сиб.фм

Президент России выступит с новым обращением к нации; трансляция обращения ожидается во второй половине дня 2 апреля.

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к нации. Трансляцию обращения анонсировали в Кремле.

Сейчас Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Планируемое время начала трансляции – после 16:00 по московскому времени (20:00 нск).

В предыдущий раз Путин выступал с телеобращением к населению России 25 марта.