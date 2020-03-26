В Новокузнецке интим-салоны не соблюдают карантин

сегодня 16:24 Поделиться

Фото pixabay.com, со страницы сообщества «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители кузбасского города пожаловались на женщин с низкой социальной ответственностью; они продолжают работать, несмотря на карантин.

В паблике «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что один из интим-салонов города продолжает работать, несмотря на карантин.

Девушки продолжают принимать клиентов в обычном режиме, сообщила одна из подписчиц группы. В качестве доказательства женщина приложила скрины переписки потенциального клиента с работницами сферы сексуальных услуг.

«Почему никто не занимается подобными заведениями?! Почему этим заведениям плевать на все указы и распоряжения? Т. е. вирус избранных не берёт? Или они особо стерильные? Или просто особенные? Сомневаюсь!!!» – негодует новокузнечанка.

Кстати, на сайте мужского клуба сообщается, что заведение соблюдает карантин и советует всем оставаться дома.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области пообещал жёстко наказать работающие ТЦ.