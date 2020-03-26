Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Новокузнецке интим-салоны не соблюдают карантин

сегодня 16:24

Фото pixabay.com, со страницы сообщества «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители кузбасского города пожаловались на женщин с низкой социальной ответственностью; они продолжают работать, несмотря на карантин.

В паблике «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что один из интим-салонов города продолжает работать, несмотря на карантин.

Девушки продолжают принимать клиентов в обычном режиме, сообщила одна из подписчиц группы. В качестве доказательства женщина приложила скрины переписки потенциального клиента с работницами сферы сексуальных услуг.

«Почему никто не занимается подобными заведениями?! Почему этим заведениям плевать на все указы и распоряжения? Т. е. вирус избранных не берёт? Или они особо стерильные? Или просто особенные? Сомневаюсь!!!» – негодует новокузнечанка.

Кстати, на сайте мужского клуба сообщается, что заведение соблюдает карантин и советует всем оставаться дома.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области пообещал жёстко наказать работающие ТЦ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

секс
карантин
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

260960
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
156404
Количество заражённых в Новосибирске выросло: сводка штаба по борьбе с коронавирусом на 10:00 26 марта
113642
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
94469
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91501
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
81809
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78486
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба