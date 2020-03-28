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В Новосибирске ограничат работу общественного транспорта

вчера 21:48

Фото Сиб.фм

В связи с объявленным режимом всеобщей самоизоляцией, общественный транспорт будет работать по особому графику; интервалы увеличатся, а время окончания работы сократится.

Мэрия Новосибирска рассказала, как будет работать общественный транспорт в городе. Изменения связаны со снижением пассажиропотока, который был вызван режимом всеобщей изоляции. Начиная с пятницы, 3 апреля, наземный пассажирский транспорт будет работать до 23:00. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

При этом с 21:00 до 23:00 интервал движения подвижного состава общественного пассажирского транспорта МКП «Городской электротранспорт», «ПАТП-4» и «ПАТП-5» составит до 30 минут.

Такие же рекомендации дали частным предпринимателям, работающим на городских маршрутах

Кроме того, с 6 апреля до Новосибирский метрополитен будет работать до 22:00 с интервалом движения между поездами в «часы пик» 6 минут, в межпиковое время 8 минут.

Это связано со снижением объемов перевозок общественным пассажирским транспортом города Новосибирска.

Напомним, 1 апреля Роспортебназор выдал предписание новосибирскому метрополитену делать дезинфекцию 2 раза в сутки.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

общественный транспорт
пассажирские перевозки
новосибирск

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