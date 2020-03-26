В Омске увеличилось количество заражённых коронавирусом
Фото с сайта pixabay.com
В Омске выявили новые случаи заражения коронавирусом; общее количество больных в регионе увеличилось до девяти.
Ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Омске. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил оперативный штаб. Общее количество заражённых в регионе достигло девяти человек.
О восьмом больном в Омске сообщалось в начале недели – его диагноз официально подтвердился только сегодня. О девятом заражённом также стало известно сегодня.
Также правительство Омской области приняло решение об отставке главы регионального министерства здравоохранения. По мнению губернатора, чиновник не справлялся с задачей по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, сегодня в России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом.
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