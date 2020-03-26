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В России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

сегодня 14:34

За сутки в России зарегистрировали больше 700 новых заболеваний COVID-19; общее количество заражённых достигло 3548 человек.

За прошедшие сутки в России подтвердили 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 3548 заражённых. Новые случаи выявили в 29 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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