В России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали больше 700 новых заболеваний COVID-19; общее количество заражённых достигло 3548 человек.
За прошедшие сутки в России подтвердили 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 3548 заражённых. Новые случаи выявили в 29 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают