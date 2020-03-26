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В Новосибирске могут ограничить работу метро: заявление мэра

сегодня 14:44

Фото из архива Сиб.фм

Пассажиропоток в Новосибирске из-за пандемии коронавируса сократился на 70 %; власти не исключают, что в городе придётся изменить продолжительность работы общественного транспорта.

Почти на 70 % сократился пассажиропоток в столице Сибири из-за введения режима самоизоляции в городе, а также в связи с нерабочей неделей. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил во время общения со СМИ в формате онлайн-трансляции.

По словам градоначальника, сейчас министерство транспорта изучает вопрос о возможном изменении продолжительности движения транспорта.

«Сейчас общественный транспорт работает в режиме выходного дня, который предусматривает сокращение количества транспортных единиц», – отметил Локоть.

Он также прокомментировал слухи о том, что работники МУПов в сфере пассажироперевозок могут быть уволены.

«Ни о какой отправке сотрудников в отпуск и тем более увольнении людей речи не идёт. Наша задача – обеспечить бесперебойное движения транспорта», – подчеркнул он.

В то же время Локоть не исключил возможности того, что время движения общественного транспорта будет заканчиваться раньше, как это сделано уже в ряде регионов страны.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск

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