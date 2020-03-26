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Выступление Путина: во сколько президент выступит с новым обращением к нации по ситуации с коронавирусом

сегодня 17:25

Фото kremlin.ru

Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с ситуацией вокруг коронавируса; выступление начнётся через несколько часов.

Президент России Владимир Путин во второй раз выступит к обращением к нации сегодня, 2 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, трансляция начнётся после 16:00 по Москве (20:00 нск).

Путин обращался к нации впервые две недели назад. Выступление запустило в стране множество процессов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Так, он предложил ввести в России нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Также по инициативе Путина начались досрочные выплаты пособий и компенсаций в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Эти меры затронули семьи, которым положен материнский капитал либо пособие на ребёнка от 3 до 7 лет. Также досрочно будут выдавать пенсии, пособия по безработице и выплаты ветеранам войны.

Вероятно, выступление президента будет связано с продлением в России нерабочей недели. Накануне об этом впервые высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Следом её поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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