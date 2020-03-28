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Жителей Новосибирской области тревожат девальвация рубля и падение цен на нефть

сегодня 06:44

Фото с сайта pixabay.com

На этой недели были опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей»; исследователи составили рейтинг страхов россиян на основе анализа СМИ и социальных сетей.

В опубликованном «Национальном индексе тревожностей» больше всего в первом квартале этого года россиян пугали сообщения о коронаврусной инфекции. Всего исследователи выделили сразу три крупных фобии, связанных со смертельным заболеванием: заражение вирусом, экономические последствия пандемии и изменение привычного образа жизни в связи с карантинными мерами.

Больше всего жителей Новосибирской области тревожат девальвация рубля и падение цен на нефть. При этом по сравнению с другими крупными регионами сохраняется довольно низкий уровень опасения последствий распространения коронавируса.

Ещё один страх связан с климатическими изменениями в связи с аномально теплой зимой. Он затронул регионы, расположенные в совершенно разных природных зонах страны. Высокий уровень индекса по этой теме зафиксирован в Новосибирской области, а также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, Красноярском и Краснодарском краях, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан и Севастополе.

На третьем месте новосибирце поставили проблему распространения ВИЧ. Этот страх также отметили в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярском, Приморском и Пермский краях, Псковской, Иркутской и Калининградской областях. Широкий резонанс в СМИ и соцсетях вызвал фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят», выложенный на Youtube в феврале 2020 года.

Напомним, в декабре прошлого года эксперты назвали гонку вооружений одной из тревог новосибирцев.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

новосибирск
тревога
страхи

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