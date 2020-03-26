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«А если интернет медленный?» – власти Новосибирской области рассказали, как школьники будут учиться с 6 апреля

сегодня 14:11

Фото с сайта правительства Новосибирской области

С 6 апреля все школы Новосибирской области перейдут на дистанционное обучение; власти предупредили о возможных технических сбоях.

Три модели дистанционного преподавания внедрят в Новосибирской области. С 6 апреля школьники продолжат обучение после весенних каникул. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

«Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры или другими способами. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также они могут организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей», – объяснил Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что при использовании электронных платформ во время дистанционного обучения, особенно в первые дни начала занятий, возможны технические перебои связи.

«Все подобные случаи будут отрабатываться в оперативном порядке», – подчеркнул Федорчук.

Что касается организаций среднего профессионального образования и вузов, то они также будут проводить дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

Напомним, ранее сообщалось, что школьные каникулы в Новосибирской области продлены до 12 апреля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

каникулы
школы

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