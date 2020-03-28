"А я иду, шагаю по Москве": пациенты с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

вчера 21:09 Поделиться

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Троих пациентов, у которых подтвердился коронавирус, власти уличили в нарушении режима самоизоляции; им выписан штраф.

В Москве трое пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на министра городского правительства Евгения Данчикова.

Как пояснил чиновник, у больных была лёгкая форма коронавируса и лечение они должны были проходить в домашних условиях. Все трое подписали соответствующее согласие.

"Они взяли на себя обязательства находиться дома, не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу", — рассказал Данчиков.

По всем фактам нарушения режима составлены протоколы. Москвичей оштрафовали на четыре тысячи рублей каждого.

Напомним, за последние сутки в России был выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.