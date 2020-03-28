Андрей Травников стал на время добровольцем и лично позвонил получившей помощь пенсионерке

вчера 18:13 Поделиться

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

Волонтёрский центр помощи жителям в условиях коронавирусной инфекции развернулся на базе общественной приёмной «Единой России»; в работе центра поучаствовал и губернатор Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области, секретарь областной «Единой России» Андрей Травников посетил общественную приёмную партии, на базе которой развернулся Волонтёрский центр помощи жителям в условиях коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Волонтёры «Единой России» помогают пожилым людям, находящимся в группе риска, ветеранам и инвалидам, одиноким гражданам, оставшимся без поддержки близких, – ходят в магазин за продуктами, приносят из аптеки лекарства, гуляют с домашними животными.

«По обращениям людей работают волонтёрские группы "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтёров Победы", регионального Красного Креста, студентов новосибирского медколледжа и НГТУ – всего около 600 человек», – рассказали в волонтёрском штабе.

В добровольческое движение активно включились депутаты «Единой России»: на базе своих приёмных волонтёрские центры открыли депутат областного Заксобрания Сергей Конько и депутат горсовета Игорь Титаренко. Социально ответственный бизнес предоставил для раздачи пожилым людям бутилированную воду, овощи и крупы, масло и другие продукты питания.

Андрей Травников поблагодарил волонтёров за работу и отметил, что в сложных условиях эпидемии – жизненно важно оказывать конкретную помощь людям, вынужденным находиться дома и оставшихся без поддержки близких.

«"Единая Россия" как самая мощная политическая сила должна стать основой для разных общественных движений, объединить активных и неравнодушных граждан для решения общих проблем. При вашей поддержке к нам подключились самые разные общественные организации, добровольцы, предприниматели – от этого возникает ощущение единения и силы», – отметил Андрей Травников.

Он привёл пример такого успешного взаимодействия.

«Из другого города ко мне обратился пожилой человек, который добросовестно соблюдает режим самоизоляции, и всё, что ему было нужно, – покупала соседка. Но однажды она не смогла купить необходимые медикаменты – они закончились. С просьбой о помощи я обратился к коллеге-губернатору, но его опередили волонтёры от "Единой России", которые смогли всё найти и принести адресату. Мне радостно, что в такой ситуации волонтеры партии оперативно нашли выход и помогли человеку», – сказал губернатор.

На встрече депутат Сергей Конько озвучил просьбу к аптечным сетям посодействовать волонтёрам и по возможности обслуживать их вне очереди

«В аптеках сейчас люди держат социальную дистанцию, очереди растягиваются, а сам процесс покупки занимает времени больше, чем обычно. При этом волонтёры ходят не на один адрес, а объём заявок каждый день только увеличивается», – рассказал Конько.

В завершение своего визита Андрей Травников напомнил о важности обратной связи с жителями и по громкой связи пообщался с Валентиной Ивановной, ветераном труда, которую накануне по её заявке навестили волонтёры. О том, что говорит с губернатором, пенсионерка узнала в самом конце, а работе волонтёров поставила высокую оценку, добавив, что теперь целый месяц можно не ходить за овощами.

Напомним, 26 марта новосибирские единороссы открыли региональный волонтёрский центр по профилактике коронавируса. Телефон «горячей линии» волонтёрского центра «Единой России»: 8 800 222-74-54. Время работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно.