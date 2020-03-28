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Брифинг губернатора Травникова о реализации в Новосибирской области указа президента Путина в связи с распространением коронавируса: прямая трансляция на Сиб.фм

вчера 18:22

Фото Правительства НСО

Меньше часа остаётся до брифинга губернатора Новосибирской области; на нём будет оглашено решение об изменениях в связи с указом Путина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников собирает брифинг, на котором объявит о реализации в регионе указа президента РФ Владимира Путина в связи с распространением в стране коронавируса. Глава государства подписал его накануне, 2 апреля, и дал возможность руководителям регионов самим принимать решение по усилению или ослаблению ограничений.

Корреспондент Сиб.фм будет вести прямую трансляцию брифинга, который пройдёт в правительстве Новосибирской области. Ориентировочное время начала — 19:00 по местному времени. Трансляция будет доступна здесь.

Не забудьте обновить страницу перед началом брифинга — тогда на ней появится прямой эфир.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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