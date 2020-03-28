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"Будут выставлены наряды полиции": въезд и выезд из Омска ограничат из-за коронавируса

вчера 22:41

Фото pixabay.com

Омск ограничивает въезд на территорию области; выехать также будет непросто.

В Омской области предпринимают кардинальные меры по недопущению распространения короанвирусной инфекции. Как сообщает сайт ГУ МВД по Омской области, сотрудники полиции будут пресекать правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также общественный порядок и общественную безопасность.

«С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска», — сообщается на сайте ГУ МВД по Омской области.

Кого конкретно не пустят на территорию области и кого не выпустят, пока неизвестно. Полный список ограничений не опубликован.

Вместе с тем, полиция указывает, что действия граждан, допустивших нарушения режима всеобщей самоизоляции, могут быть квалифицированы в соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Максимальное предусмотренное наказание: для граждан – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

В полиции призвали граждан с пониманием отнеслись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавируса.

Напомним, сегодня, 3 апреля, власти Омской области отказались продлить нерабочую неделю до 30 апреля.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
транспортая полиция
коронавирус
блокпост

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