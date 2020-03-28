Четыре человека умерли в России от коронавируса за сутки
Фото с сайта pixabay.com
Четыре новых смертельных случая от коронавируса зарегистрировали в России; всего с начала пандемии в стране скончались 34 пациента.
Число случаев летального исхода от коронавируса в России выросло до 34, за сутки умерли четыре человека. Об этом, по данным на 3 апреля, сообщили в оперштабе по предупреждению распространения коронавируса.
Всего за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 601 человека.
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