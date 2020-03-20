«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку

сегодня 12:33 Поделиться

Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»

21-летняя Жанна Семёнова из Новосибирска готовится к самой серьёзной в своей жизни операции; девушка сможет победить болезнь, если соберёт нужную сумму денег.

Двести тысяч рублей нужно собрать для новосибирской студентки Жанны Семёновой, у которой диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Девушке предстоит операция по трансплантации костного мозга, для проведения которой срочно требуются деньги. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Защити жизнь».

GПо итогам обследований брат Жанны окончательно в качестве донора не подошёл. Но девушке повезло – в российском регистре для неё быстро нашелся неродственный донор. В мае планируется выполнить трансплантацию костного мозга в НИИ ДОГиТ имени Р. М. Горбачёвой», – рассказали в фонде.

До этого времени необходимо успеть собрать 200 000 рублей на активацию донора.

Более 30 тысяч из этой суммы уже лежат на счету, осталось добавить ещё 170 тысяч.

«Донор делится своими клетками бесплатно, но забор клеток, проезд до больницы и его пребывание в стационаре, страхование здоровья и жизни донора, гонорары врачей, которые будут делать забор – всё это необходимо оплачивать пациенту», – объяснили в фонде «Защити жизнь».

Впервые болезнь дала о себе знать в 2016 году, когда Жанна училась на втором курсе Болотнинского педагогического колледжа. Девушка лечилась два года, после чего наступила ремиссия. Однако недавно случился рецидив. Сейчас Жанна проходит курсы химиотерапии в Новосибирской областной клинической больнице и очень верит в возможность вернуться к нормальной жизни после операции.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о юном новосибирце, которому требовались средства на обследование перед операцией.