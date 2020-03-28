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Ещё один заражённый коронавирусом пациент погиб в России - больной был моложе 40 лет

сегодня 01:07

В Москве скончался мужчина с подтверждённым коронавирусом; всего в России теперь 31 погибший.

В Москве погиб мужчина, у которого ранее подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Об этом в ночь на 3 апреля сообщил оперативный штаб. По данным медиков, 39-летний погибший страдал от тяжёлых сопутствующих заболеваний.

"В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний", — сообщает штаб

Таким образом, количество погибших от осложнений на фоне коронавируса в России увеличилось до 31. За сутки погибли 7 человек. Всего в России зафиксировано более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом — за прошедшие сутки выявили ещё 771.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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