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Губернатор ответил на вопрос о закрытии границ Новосибирской области

вчера 19:31

Фото nso.ru

Андрей Травников выступил с брифингом по указам президента РФ, направленным на профилактику коронавируса; губернатор заявил, что не собирается закрывать границы Новосибирской области.

Власти не планируют закрывать границы Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 3 апреля сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, это может слишком сильно повлиять на экономику региона.

«Границы закрывать не будем ни в коем случае – мы не можем допустить экономический разрыв на длительное время. Мы видим удар по экономике, это приведёт к выпадающим доходам. Пострадает малый и средний бизнес. Разрабатывается комплекс мер по поддержке региональных бюджетов. Будут пролонгированы бюджетные кредиты – это одна из принимаемых мер», – заявил Травников.

На том же брифинге глава области сообщил, что промышленные и строительные организации могут приступить к работе уже 6 апреля, несмотря на указ Путина о выходных до конца месяца. При этом, отметил Травников, руководители будут обязаны строго соблюдать все меры профилактики коронавируса – защитные средства, социальная дистанция и обследования.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Травников Андрей
коронавирус

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