Какие выплаты через Пенсионный фонд новосибирцам будут продлевать автоматически

сегодня 12:27 Поделиться

Фото с сайта ПФР

Специалисты отделения ПФР по Новосибирской области рассказали о том, какие выплаты будут продлены в беззаявительном порядке; ранее нужно было предъявлять документы.

Пенсионный фонд России приступает к беззаявительному продлению некоторых выплат, которые ранее приходилось подтверждать документально. Это сделано в соответствии с поручениями президента России.

«Это прежде всего касается отдельных видов пенсий и ежемесячных выплат из средств материнского капитала», – рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Новосибирской области.

Теперь получателям пенсии по случаю потери кормильца, которым исполнится 18 лет в марте-июне текущего года, выплата пенсии будет продлена до 1 июля 2020 года. Это произойдет, если в в ПФР нет сведений, что получатель работает или отчислен из учебного заведения.

Также без личной явки граждан в органы ПФР или доставочную организацию будет продлена выплата пенсии по доверенности со сроком действия более одного года.

Автоматическое продление выплат будет оформлено для получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории Российской Федерации. Пенсия таким гражданам будет также продлена без дополнительного представления личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства.

Кроме того, семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из средств материнского капитала, также не надо обращаться в ПФР, чтобы подтвердить размер доходов и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского капитала для семей с невысоким доходом будет действовать до 1 октября 2020 года.

Напомним, 2 апреля правительство России изменило порядок оформления выплат материнского капитала.