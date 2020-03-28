Количество заболевших коронавирусом в России превысило 4 тысячи человек

сегодня 17:57 Поделиться

Фото pixabay.com, скриншот с сайта «Стопкоронавирус.РФ»

За сутки в России выявлен 601 новый случай коронавируса; с начала пандемии умерло 34 человека.

В России за прошедшие сутки выявили 601 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Москве – 448 человек за сутки. На втором месте Московская область. Там выявлено 34 случая. Замыкает печальную тройку лидеров Краснодарский край с 17 заболевшими.

Общее число граждан России, у которых подтверждён диагноз COVID-19, достигло 4149 человек. Умерло 34 пациента. Четверо за последние сутки.

Напомним, в Новосибирской области за прошедшие сутки не выявили новых заражённых коронавирусом.