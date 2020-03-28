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Количество заражённых коронавирусом в России превысило 4 тысячи человек: полный список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:42

Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

В России за сутки подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом; всего заражённых больше четырёх тысяч.

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 4149 человек. Как сообщает 3 апреля оперативный штаб, за прошедшие сутки выявили 601 новый случай. Больных обнаружили в 32 регионах РФ. Вот их полный список:

  1. Москва — 448;
  2. Московская область — 34;
  3. Краснодарский край — 17;
  4. Пензенская область — 11;
  5. Ленинградская область — 10;
  6. Ямало-Ненецкий АО — 10;
  7. Санкт-Петербург — 9;
  8. Ханты-Мансийский АО — 8;
  9. Республика Татарстан — 6;
  10. Республика Калмыкия — 5;
  11. Тюменская область — 5;
  12. Саратовская область — 4;
  13. Липецкая область — 3;
  14. Астраханская область — 3;
  15. Кировская область — 3;
  16. Еврейская АО — 3;
  17. Брянская область — 2;
  18. Ивановская область — 2;
  19. Чеченская Республика — 2;
  20. Челябинская область — 2;
  21. Приморский край — 2;
  22. Республика Крым — 2;
  23. Курская область — 1;
  24. Рязанская область — 1;
  25. Тверская область — 1;
  26. Архангельская область — 1;
  27. Республика Ингушетия — 1;
  28. Пермский край — 1;
  29. Свердловская область — 1;
  30. Республика Бурятия — 1;
  31. Иркутская область — 1;
  32. Хабаровский край — 1.

Также за прошедшие сутки зафиксировали четыре летальных исхода от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. За всё время в России погибли 34 человека. Вирус охватил 78 регионов – «чистыми» остаются семь областей.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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