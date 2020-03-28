Количество заражённых коронавирусом в России превысило 4 тысячи человек: полный список регионов, где выявили заболевших
Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»
В России за сутки подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом; всего заражённых больше четырёх тысяч.
Количество заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 4149 человек. Как сообщает 3 апреля оперативный штаб, за прошедшие сутки выявили 601 новый случай. Больных обнаружили в 32 регионах РФ. Вот их полный список:
Также за прошедшие сутки зафиксировали четыре летальных исхода от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. За всё время в России погибли 34 человека. Вирус охватил 78 регионов – «чистыми» остаются семь областей.
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