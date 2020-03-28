Количество заражённых коронавирусом в России превысило 4 тысячи человек: полный список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:42 Поделиться

Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

В России за сутки подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом; всего заражённых больше четырёх тысяч.

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в России достигло 4149 человек. Как сообщает 3 апреля оперативный штаб, за прошедшие сутки выявили 601 новый случай. Больных обнаружили в 32 регионах РФ. Вот их полный список:

Москва — 448; Московская область — 34; Краснодарский край — 17; Пензенская область — 11; Ленинградская область — 10; Ямало-Ненецкий АО — 10; Санкт-Петербург — 9; Ханты-Мансийский АО — 8; Республика Татарстан — 6; Республика Калмыкия — 5; Тюменская область — 5; Саратовская область — 4; Липецкая область — 3; Астраханская область — 3; Кировская область — 3; Еврейская АО — 3; Брянская область — 2; Ивановская область — 2; Чеченская Республика — 2; Челябинская область — 2; Приморский край — 2; Республика Крым — 2; Курская область — 1; Рязанская область — 1; Тверская область — 1; Архангельская область — 1; Республика Ингушетия — 1; Пермский край — 1; Свердловская область — 1; Республика Бурятия — 1; Иркутская область — 1; Хабаровский край — 1.

Также за прошедшие сутки зафиксировали четыре летальных исхода от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. За всё время в России погибли 34 человека. Вирус охватил 78 регионов – «чистыми» остаются семь областей.