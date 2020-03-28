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Кому нельзя работать в Новосибирске после 6 апреля – разъяснение правительства региона

вчера 20:47

Фото с сайта pixabay.com

Губернатор Новосибирской области на брифинге со СМИ рассказал, для кого сохранится нерабочее время до конца апреля.

С 6 апреля в Новосибирской области при условии соблюдения всех санитарных норм могут вернуться к работе промышленные предприятия и строительные компании. На работу других предприятий это не распространяется, отметил губернатор.

«Организации торговли, не входящие в перечень, сферы услуг, развлечений, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочие предприятия, деятельность которых была приостановлена на этой неделе, остаются в режиме нерабочих дней», – сказал Андрей Травников.

Губернатор обратил внимание работодателей на то, что ужесточаются требования и формулировки.

«Этим организациям предписано приостановить свою работу до принятия решения об отмене режима нерабочих дней», – резюмировал губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что дачникам разрешили самоизолироваться на своих участках.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Травников Андрей
коронавирус
обращение
нерабочая неделя
самоизоляция

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