Кому нельзя работать в Новосибирске после 6 апреля – разъяснение правительства региона

вчера 20:47 Поделиться

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Губернатор Новосибирской области на брифинге со СМИ рассказал, для кого сохранится нерабочее время до конца апреля.

С 6 апреля в Новосибирской области при условии соблюдения всех санитарных норм могут вернуться к работе промышленные предприятия и строительные компании. На работу других предприятий это не распространяется, отметил губернатор.

«Организации торговли, не входящие в перечень, сферы услуг, развлечений, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочие предприятия, деятельность которых была приостановлена на этой неделе, остаются в режиме нерабочих дней», – сказал Андрей Травников.

Губернатор обратил внимание работодателей на то, что ужесточаются требования и формулировки.

«Этим организациям предписано приостановить свою работу до принятия решения об отмене режима нерабочих дней», – резюмировал губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что дачникам разрешили самоизолироваться на своих участках.