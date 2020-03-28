"Концлагерь какой-то": омичей шокировала новость о закрытии города из-за коронавируса

вчера 23:44 Поделиться

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Омск через несколько часов перекроет въезд и выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса; жителей региона эта новость не обрадовала.

Омск закрывает въезд и выезд из города с 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД со ссылкой на распоряжение губернатора Леонида Полежаева. По данным правоохранителей, С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из Омска.

Это связано с угрозой дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в регионе. Сейчас в Омской области 9 официально подтверждённых случаев заражения — один из пациентов в тяжёлом состоянии в реанимации. Новость о скором закрытии границ моментально облетела все местные СМИ и социальные сети. Реакция местных жителей первое время была скептической. Большинство из них не верило, что возможно введение таких кардинальных мер. Поэтому комментаторы обвинили СМИ в публикации недостоверных новостей.

"Бред какой , режим ЧС и карантина не вводили", — пишет Екатерина Маценко. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. Сиб.фм).

С ней соглашаются десятки подписчиков сообщества "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". Однако чуть позже пользователи сами обнаружили публикацию пресс-службы ГУВД и убедились — всё серьёзно. Омичи не перестали возмущаться — они считают, что не готовы к столь неожиданным мерам.

"Вот когда они обеспечат жителей области всем необходимым по нормальным ценам, вот тогда пусть и закрывают, а на данный момент, у нас даже почта не работает, молчу уже об оплате кредитов, которые не оплачиваются через сбербанк", — пишет Антонина Пичужкина.

Другие жители региона волнуются из-за того, что могут не увидеться со своими родственниками. Они боятся, что тех просто не пустят в город.

"У меня брат с командировки возвращается 5 апреля";

"Т.е. и поезда что ли не проедут? Гоните что ли? У меня муж с вахты 19 домой приехать должен";

"То есть выехать и приехать не могут, а прилететь могут. Очередной бред", — пишут комментаторы.

Другие же пользователи просто эмоционально реагируют на происходящее. Кто-то из них даёт себе полную свободу слова.

"Жаль, это получается не конституционная страна, а концлагерь";

"Как жить-то теперь! То есть я вообще никуда уехать не смогу получается?";

"У меня ребенок в деревне,с понедельника начнется дистанционное обучение,каким образом теперь я могу привезти ребенка в город", — пишут возмущённые жители Омска.

Стоит отметить, что полный список ограничений пока неизвестен — пока не до конца понятно, кого будут выпускать из города, а кого нет. Однако уже сейчас понятно, что за исполнением указа будут строго следить. В официальном комментарии МВД сказано, что физические лица за нарушение будут оштрафованы на 40 тысяч рублей, юридические — до 500 тысяч рублей. Тем не менее полиция призывает омичей с пониманием отнестись к вводимым мерам.

Вероятно, решение закрыть границы связано с указом президента Владимира Путина о сдерживании коронавируса в стране, который он подписал 2 апреля. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля, но в то же время наделил глав субъектов полномочиями, которые позволяют им корректировать эти сроки в ту или иную сторону. Также он предоставил губернаторам право вводить необходимые меры, исходя из ситуации в регионе.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия прекращает вывоз граждан из-за границы.