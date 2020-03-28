Коронавирус: последние новости о распространении заболевания в мире к 3 апреля - более 1 миллиона заболевших

сегодня 03:30 Поделиться

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Новый коронавирус "сделал" свой первый миллион ночью 3 апреля, Португалия продляет режим ЧП на 2 недели, комендантский час в Таиланде, Очереди из гробов в Италии; мир не пережил первую волну COVID-19, но уже ждёт вторую.

К началу 3 апреля в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 миллион человек. Из них 210 тысяч уже смогли побороть вирус, более 51 тысячи скончались. В США болезнь распространяется семимильными шагами, прибавив 25 тысяч новых случаев за сутки. Италия и Испания почти сравнялись по количеству заражённых, число которых в каждой стране превысило 110 тысяч человек. 90% смертей в Европе приходится на 3 страны — Италию, Испанию и Францию. И в 95% случаев жертвами вируса становятся люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Чрезвычайный режим

Парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 апреля, в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса. На фоне европейских соседей ситуация в Португалии выглядит более чем спокойной — чуть более 9 тысяч заболевших и 206 умерших. Парламент всерьёз опасается развития в стране негативного сценария. Зато в Белоруссии, где ограничения так и не введены, создана петиция с требованием к властям ввести в республике карантин. Её подписали уже более 60 тысяч человек.

Павшие герои

Пока весь мир пытается устоять на ногах из-за коронавируса, Китай продолжает наслаждаться победой, все больше возвращаясь к привычному ритму жизни. Так, на прилавках снова появились летучие мыши, готовые к употреблению в еду. А ведь именно они назывались в числе первых переносчиков коронавируса. Правительство провинции Хубэй присвоило звание "павших героев" 14 медикам, которые погибли, сражаясь с эпидемией коронавируса. Они первыми приняли на себя удар неизвестного заболевания и спасали людей, не имея никаких представлений о том, с чем имеют дело.

Комендантский час

Власти Таиланда приняли решение о введении с 22:00 часов 3 апреля комендантского часа на всей территории страны. Ограничение на передвижение будет действовать до 04:00. Срок окончания ограничений не называется — до особого распоряжения властей. Премьер-министр королевства Прают Чан-Оча заявил, что предпринятая мера направлена на сдерживание распространения коронавируса и недопущения в стране ситуации, подобной европейской. Население просят отнестись к мере с пониманием.

Очереди из гробов

Итальянские СМИ рассказывают шокирующие подробности эпидемии в стране. В частности, в Бергамо умирает так много людей, что выстраиваются очереди из гробов, которые не успевают хоронить. Люди умирают десятками, в полном одиночестве, потому что родные не могут с ними проститься из-за вируса. Их никто не провожает в последний путь. Максимум рядом оказываются священники, но и у них зафиксирован рост заболеваемости. Врачи признаются, что после эпидемии скорее всего оставят профессию, потому что морально уже не выдерживают констатировать по 20 смертей в сутки у своих пациентов. Глава Ломбардии Аттилио Фонтана допустил приход второй волны болезни с наступлением осенней вспышки гриппа. И оптимизма у итальянцев в связи с этим всё меньше.

Турсезон по расписанию

Турция более оптимистично смотрит в будущее и готовится к высокому сезону. Да, он сдвигается на конец мая или даже позже, но обязательно начнётся сразу же, как возобновятся полётные программы между странами. Конечно, особенно ждут на курортах российских и немецких туристов. Если в мае ситуация с вирусом улучшиться, то первыми принять гостей будут готовы пятизвёздочные отели. На данный момент пустуют 90% отелей по всему Анталийскому побережью.

Третье чудо

В мире зафиксирован уже третий случай выздоровления пациента старше 100 лет. На этот раз 104-летний ветеран Второй мировой войны, проживающий в штате Орегон США, справился с заболеванием, хотя и оказался в числе самых первых заразившихся жителей штата. Дочь ветерана подтвердила, что мужчина полностью здоров. Он прекрасно себя чувствует и достаточно бойкий для своего возраста.