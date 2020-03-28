Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба от 3 апреля

вчера 22:24 Поделиться

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Промышленность региона возобновит работу с понедельника; такое решение принял губернатор.

В Новосибирской области с 6 апреля начнут работать строительные и промышленные предприятия. Их руководители обязаны обеспечить безопасность сотрудников. О мерах по исполнению Указа Президента РФ Владимира Путина от 2 апреля 2020 №239 заявил Губернатор Андрей Травников на брифинге 3 апреля.

Новые меры приняты после тщательной проработки, они направлены как на защиту от распространения коронавирусной инфекции, так и на поддержку экономики нашей области.

Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, продукты питания и товары первой необходимости, а также государственное и муниципальное управление.

Магазины, торгующие товарами, не включенными в закрытый перечень, организации сферы услуг, развлечений, спорткомплексы останутся закрытыми до 30 апреля или до отмены режима нерабочих дней.

Полные тексты нормативных документов будут размещены в ближайшее время на официальном сайте Правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa.

Напомним, по данным на 3 апреля в Новосибирске нет новых случаев заражения коронавирусом.