Коронавирус в Новосибирске: жители признались, чего боятся больше всего

вчера 19:46 Поделиться

Фото Алексея Чистякова, скриншот опроса с сайта мэрии Новосибирска

Анонимный опрос об отношении жителей к эпидемии коронавируса и принимаемым властями мерам запустила 3 апреля мэрия Новосибирска; мнения будут собираться ещё две недели, но первые результаты известны уже сейчас.

Уже более трёх тысяч новосибирцев приняли участие в анонимном опросе на сайте мэрии. Власти решили узнать, как жители реагируют на действующий режим самоизоляции, как оценивают работу властей и насколько серьёзно относятся к угрозе заражения.

Судя по первым ответам, к эпидемии в столице Сибири относятся без панических настроений, что может быть связано с замедлившейся динамикой роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Уже который день в Новосибирске не выявляют новых случаев заражения – подтверждённых диагнозов COVID-19 по-прежнему десять, и девять из них – привозные.

При этом о действующем режиме самоизоляции горожане знают достаточно – более 70 процентов опрошенных признались, что дефицита в информации по теме не испытывают.

Что касается адекватности принятых властями мер, то здесь сибиряки солидарны с руководством региона и города. Более 35 % жителей считают, что введённый режим самоизоляции и требования о приостановке работы мест массового посещения полностью оправданны. Кроме того, треть опрошенных не против введения ещё более жестких запретов ради борьбы с эпидемией. Чрезмерными принятые меры считают 20 процентов прошедших опрос горожан.

Ещё один блок вопросов связан с тем, как новосибирцы переживают вынужденные каникулы. По указу президента до 30 апреля все, чья деятельность не связана с функциями жизнеобеспечения, должны сидеть дома, получая при этом заработную плату в полном объёме.

Однако, как выясняется, реальная ситуация серьёзно отличается от объявленной.

Более 17 % опрошенных признались, что руководство частично уменьшило размер заработной платы на период нерабочих дней. 12 % оказались временно без содержания. Почти 8 % вынуждены были взять отпуск за свой счёт, а 5 % и вовсе остались без работы – их уволили.

При этом только треть опрошенных заявили, что их зарплата в связи с карантином не пострадала.

Показательны также ответы новосибирцев и на вопрос о том, есть ли у них сбережения на случай длительной самоизоляции. Почти 60 % проголосовавших признались, что «жили от зарплаты до зарплаты» и не сумели ничего накопить. 32 % опрошенных выбрали вариант о том, что у них всё же есть немного сбережений.

Без оптимизма относятся новосибирцы к возможности длительной самоизоляции. Главная проблема – отсутствие финансовой подушки безопасности. Без регулярной зарплаты жители смогут протянуть, как они сами считают, от месяца (50 %) до двух (11 %). Запаса материальной прочности хватает только 7 % опрошенных.

Финальный вопрос анонимной анкеты грамотно расставляет все точки над i: сибирякам предлагается ответить, с чем связаны их основные страхи в разгар эпидемии коронавируса.

Как выясняется, больше всего жители Новосибирска боятся не COVID-19, а перспективы остаться без работы или прибыли. Этот вариант ответа выбрали более 43 % участников опроса. Свыше 40 % участников тревожат тяжёлые последствия для экономики в целом. И только 30 % признались, что их пугает риск заразиться коронавирусом.

Напомним, 3 апреля власти Новосибирской области заявили о разработке региональной антикризисной программы по оказанию помощи пострадавшей во время эпидемии коронавируса экономике.