Коронавирус в России: последние новости к 3 апреля - нерабочий месяц и рекорд заболеваемости

сегодня 01:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Продление нерабочих дней до 30 апреля, 771 заболевший за сутки, коронавирус у новорождённого, пик заболеваемости ещё впереди; российские регионы вводят всё более жесткие меры в борьбе с заболеванием.

В России к 3 апреля установлен новый антирекорд по заболеваемости — 771 человек за сутки. Общее количество заболевших превышает уже 3540 случаев. Выписаны из больниц по выздоровлению 235 человек. Летальных исходов зафиксировано 30. Коронавирусом нового типа в России болеют в основном молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, но летальные исходы, как и в общемировой статистике, фиксируются среди пожилых людей старше 60 лет и тех, у кого были хронические сопутствующие заболевания. Пик заболевания инфекционисты ожидают на следующей неделе.

Нерабочий месяц

В прямом эфире 2 апреля президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил, что нерабочие дни из-за вспышки коронавируса в стране продляются до 30 апреля. «Нерабочая неделя и режимы самоизоляции, объявленные во всех регионах, позволили нам выиграть время. Угроза сохраняется. Пик эпидемии не пройдет. Мною принято решение, продлить нерабочие дни до конца месяца, то есть до 30 апреля", — сказал президент.

Нестандартные истории

За прошедший день стало известно сразу о двух младенцах, появившихся на свет от заражённых коронавирусом матерей. Первый малыш родился в Барнауле, а на следующий день у его матери лабораторно был подтверждён коронавирус. Женщина из роддома переведена в инфекционную больницу. Второй случай ещё более печальный. Беременная москвичка уже знала о своём заболевании и получала соответствующее лечение. Однако её малыш появился на свет, уже заражённым коронавирусом. О том, что COVID-19 передаётся от матери плоду внутриутробно ученые заявили ещё несколько месяцев назад.

Борьба с пьянством

Россияне, не знающие, чем себя занять на нерабочей неделе, показали вполне предсказуемый рост по продажам алкоголя. За последнюю неделю марта спрос на алкогольные напитки в магазинах вырос на 22%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года и того больше — почти 32%. Некоторые регионы России решили ограничить продажу алкоголя лишь определёнными часами. Так поступили Хакасия, Татарстан, Карелия, Якутия, Пермский край и Ленинградская область. Забайкальский край пошёл дальше и объявил полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции во время самоизоляции. Запрет будет действовать до особого распоряжения губернатора.

Тотальный контроль

Не все жители страны ответственно отнеслись к введённому режиму самоизоляции. Граждане по-прежнему выходят на улицу и не ограничивают свои передвижения. В регионах с особо сложной обстановкой уже принимаются карательные меры. Так, в России МВД оформило уже более 1200 протоколов за нарушение режима самоизоляции. В этом же списке и те, кто вернулся в страну, но не прошёл обязательный 14-дневный карантин. В Москве, где самая сложная ситуация с распространением заболевания, мэр Сергей Собянин утвердил штрафы до 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Более того указ предполагает задержание автомобилей у водителей за нарушение режима.

Бегом от карантина

По всей стране в обсервации на 14 дней помещают пассажиров вывозных рейсов из зарубежных стран. Эти люди здоровы, но обязаны пробыть в изоляции под наблюдением медиков две недели. Всех обеспечивают питанием. Но жизнь в полной изоляции вне дома многим не нравится. Так, во Владивостоке из аэропорта сбежали сразу 12 пассажиров, которые прилетели из Таиланда. Восемь беглецов уже найдены и отправлены в обсерваторы, ещё четверых отыскать пока не удалось. Власти Приморья подчеркнули,что все беглецы будут найдены, только теперь их ждёт наказание за несоблюдение обязательного режима самоизоляции.