Коронавирус в России: последние новости о распространении заболевания к 4 апреля - более 4 тысяч заболевших и ОСАГО без техосмотра

вчера 23:50 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Более 600 заболевших за сутки, перекрытие выездов из Омска, летнее обучение для школьников, просьбы граждан вернуть их на работу и флешмоб «Надежды»; ситуация с коронавирусом в России ещё не достигла своего пика.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. За сутки новый вирус выявлен у 601 пациента, общее количество заболевших в стране теперь равняется 4149. По выздоровлению выписаны из больниц более 280 человек. COVID-19 унёс жизни 34 россиян. По мнению Мурашко, принятые в стране меры уже наглядно демонстрируют положительную динамику по заболеваемости и по тяжести течения инфекции.

Омск закрывается

В Омской области предпринимают кардинальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает сайт ГУ МВД по Омской области, с 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска. Вместе с тем полиция указывает, что действия граждан, допустивших нарушения режима всеобщей самоизоляции, могут быть квалифицированы в соответствии со статьями КоАП с наложением значительных штрафов до 40 тысяч рублей на физлицо.

Москва молится

В Москве, которая лидирует по количеству заболевших в стране и в которой введены самые жёсткие меры по недопущению распространения коронавируса, прошёл Крестный ход. По Таганке с кадилами и иконами прошли священнослужители, которые служат в храме Матроны Московской Покровского монастыря. Вместе с прихожанами общая численность молящихся оказалась около 100 человек. Естественно, необходимую социальную дистанцию никто не соблюдал, на что и обратили внимание москвичи, наблюдавшие шествие из своих квартир. Отметим, что 1 апреля патриарх Кирилл призвал всех верующих молиться дома и не посещать пока храмы.

А Лещенко поёт

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который лечится от коронавируса в больнице в Коммунарке, из палаты поблагодарил поклонников за поддержку и за песенный флешмоб в соцсетях. Сотни россиян пропели «Надежду» и выложили видеозапись в Instagram, чтобы кумир почувствовал их заботу. Певец ответил им тем же и исполнил «Надежду», которая по его мнению, теперь приобретает совершенно иной смысл в современных реалиях.

Нам хлеба не надо, работу давай

Социологи опросили россиян на нерабочей неделе, как им живётся на самоизоляции. Интересно, что 56% тех, кто работает удалённо из дома, уже готовы выйти на работу в офис. Среди тех, кто сидит дома и не работает, таких желающих и того больше — 68%. Отметим, что 32% опрошенных вообще были против введения режима самоизоляции, а еще 22% затруднились ответить. Поддерживают жесткие меры 48% женщин и 44% мужчин.

Летнее обучение

Министерство просвещения РФ не исключает, что школьникам придется учиться летом из-за вынужденного пропуска занятий на самоизоляции. Пока предпринимаются все меры, чтобы догнать школьную программу и уложиться в рамки учебного года. В связи с этим школьники переводятся на дистанционное обучение и получают максимум контента по всей стране для изучения нового материала по программе. В министерстве заверили, что ученики 9-11 классов точно не останутся на второй год, а благополучно завершат обучение экзаменами. Однако полностью исключить возможность летнего обучения в школах пока нельзя.

Можно без техосмотра

В щекотливую ситуацию попали автовладельцы, у которых на нерабочие дни выпали сроки продления полиса ОСАГО. Без диагностической карты на автомобиль заключить договор страхования было невозможно. Центробанк в условиях коронавируса сделал послабление: рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт техосмотра автомобилей на период ограничений. После снятия ограничений водитель будет обязан предоставить техосмотр в течение месяца.