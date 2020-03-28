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Крестный ход против коронавируса прошёл во время самоизоляции в Москве

сегодня 13:35

Фото Pixabay.com, пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии

Священнослужители с кадилами и иконами прошли по центру Москвы; очевидец возмутился, что участники крестного хода не соблюдают дистанцию во время карантинных мер по коронавирусу

Крестный ход против коронавируса прошёл на Таганке в Москве. Судя по кадрам с места событий, участие в нём приняли около 100 человек. Видеозапись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Сообщается, что крестный ход организовали священники, которые служат а храме Матроны Московской Покровского монастыря.

На кадрах видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Автор видео отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят, несмотря на режим самоизоляции в столице.

Накануне меры по противодействию распространению заболевания поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 1 апреля призвал всех верующих молиться дома.

Крестный ход против коронавируса в Москве – не первый в стране, но самый массовый. 31 марта над Петербургом прошёл «воздушный крестный ход».

Митрополит Варсонофий прочитал молитву против распространения коронавируса на борту вертолёта с Казанской иконой Божией Матери, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

«Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением её исторической части», – говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит совершил молитвы об избавлении от распространяющейся в настоящее время эпидемии.

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живём. В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы», – сказал владыка в конце полёта.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля и призвал россиян оставаться дома.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

крестный ход
коронавирус

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