Кто не будет работать до 30 апреля из-за коронавируса: список новых ограничений
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В России продлили нерабочие дни до конца апреля; как и раньше, некоторые организации всё же продолжат работу.
В Кремле разъяснили, кто будет работать во время нерабочих дней, которые продлятся до 30 апреля. Соответствующий указ 2 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. На сайте Кремля опубликован полный текст документа. Согласно нему следующие работники не смогут уйти на выходные до конца месяца:
Таким образом, могут не работать все те организации, которые не входят в указанный выше список. В случае, если работники продолжают трудиться, они обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Об этом также должны позаботиться организации — в каждом помещении необходимо нанести специальную разметку.
Как сообщил во время обращения к нации Путин, за работниками на время выходных сохраняется заработная плата. При этом президент подчеркнул, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом правительство может корректировать срок выходных в меньшую сторону.
Напомним, сегодня Путин сообщил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для введения необходимого режима.
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