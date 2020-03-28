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Кто не будет работать до 30 апреля из-за коронавируса: список новых ограничений

сегодня 00:52

Фото Pixabay

В России продлили нерабочие дни до конца апреля; как и раньше, некоторые организации всё же продолжат работу.

В Кремле разъяснили, кто будет работать во время нерабочих дней, которые продлятся до 30 апреля. Соответствующий указ 2 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. На сайте Кремля опубликован полный текст документа. Согласно нему следующие работники не смогут уйти на выходные до конца месяца:

  • непрерывно действующие организации;
  • медицинские и аптечные организации;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
  • организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
  • иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Таким образом, могут не работать все те организации, которые не входят в указанный выше список. В случае, если работники продолжают трудиться, они обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Об этом также должны позаботиться организации — в каждом помещении необходимо нанести специальную разметку.

Как сообщил во время обращения к нации Путин, за работниками на время выходных сохраняется заработная плата. При этом президент подчеркнул, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом правительство может корректировать срок выходных в меньшую сторону.

Напомним, сегодня Путин сообщил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для введения необходимого режима.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
карантин
Владимир Путин
коронавирус

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