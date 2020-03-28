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Лечащие пациентов с коронавирусом медики получат выплаты от правительства

сегодня 14:24

Фото с сайта pixabay.com

Регионам выделили средства на поддержку медиков, борющихся с COVID-19; финансовую поддержку получат врачи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения.

Правительство России выделило более 5 млрд рублей регионам на финансовую поддержку медицинских работников. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в пятницу, 3 апреля.

Ещё в марте распоряжением правительства Минздраву было выделено 10,2 миллиарда рублей на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска.

По новому постановлению кабмина, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей. Точный размер выплаты медикам пока неизвестен.

Кстати, собственную схему поощрения задействованных в борьбе с коронавирусом медиков внедрили в Чечне. В конце марта глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что чиновники в Чечне переведут половину зарплаты на поддержку врачей.

Напомним, в начале апреля вирусолог рассказал, может ли коронавирус вернуться после пандемии.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

врачи
коронавирус

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