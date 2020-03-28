Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Мисс Россия» госпитализирована с симптомами коронавируса

сегодня 16:14

Фото из Instagram Софии Никитчук

Фотомодель Софию Никитчук положили в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию; девушка вернулась из Куршевеля с симптомами коронавируса.

Победительницу конкурса красоты «Мисс Россия-2015» Софию Никитчук положили в больницу после поездки во Францию. Врачи подозревают у неё коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, 26-летняя модель вернулась в Москву после отдыха на горнолыжном курорте Франции Куршевель. По приезде у Никитчук проявились симптомы новой коронавирусной инфекции, в том числе боль в горле и затруднённое дыхание. Модель госпитализировали в Коммунарке, сейчас она проходит лечение. Результат теста на COVID-19 пока неизвестен.

София Никитчук родилась в городе Снежинске Челябинской области в 1993 году.

Окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами, играла в волейбол.

В 2016 году с красным дипломом окончила Уральский федеральный университет по специальности «Управление персоналом».

В 2014 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», в 2015 году победила в конкурсе «Мисс Россия».

В 2015 году заняла второе место на международном конкурсе красоты «Мисс Мира-2015».

В том же году попала в скандал в связи с фотоснимками, на которых модель позирует обнажённой, прикрываясь российским флагом.

В 2019 году СМИ приписывали красавице роман с миллиардером Романом Абрамовичем.

Напомним, количество заражённых коронавирусом в России 3 апреля превысило 4 тысячи человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
мисс Россия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261424
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
114166
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
96569
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91940
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
84004
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
81951
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78701
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба