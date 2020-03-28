«Мисс Россия» госпитализирована с симптомами коронавируса

сегодня 16:14 Поделиться

Фото из Instagram Софии Никитчук

Фотомодель Софию Никитчук положили в Коммунарку с подозрением на коронавирусную инфекцию; девушка вернулась из Куршевеля с симптомами коронавируса.

Победительницу конкурса красоты «Мисс Россия-2015» Софию Никитчук положили в больницу после поездки во Францию. Врачи подозревают у неё коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, 26-летняя модель вернулась в Москву после отдыха на горнолыжном курорте Франции Куршевель. По приезде у Никитчук проявились симптомы новой коронавирусной инфекции, в том числе боль в горле и затруднённое дыхание. Модель госпитализировали в Коммунарке, сейчас она проходит лечение. Результат теста на COVID-19 пока неизвестен.

София Никитчук родилась в городе Снежинске Челябинской области в 1993 году.

Окончила музыкальную и художественную школы. Занималась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами, играла в волейбол.

В 2016 году с красным дипломом окончила Уральский федеральный университет по специальности «Управление персоналом».

В 2014 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», в 2015 году победила в конкурсе «Мисс Россия».

В 2015 году заняла второе место на международном конкурсе красоты «Мисс Мира-2015».

В том же году попала в скандал в связи с фотоснимками, на которых модель позирует обнажённой, прикрываясь российским флагом.

В 2019 году СМИ приписывали красавице роман с миллиардером Романом Абрамовичем.

Напомним, количество заражённых коронавирусом в России 3 апреля превысило 4 тысячи человек.