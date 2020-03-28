«Мотивация ВОЗ – экономическая»: депутат Госдумы отреагировал на заявление медиков о бесполезности масок

сегодня 12:27 Поделиться

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Депутат Госдумы Николай Говорин прокомментировал недавнее заявление ВОЗ о том, что здоровым людям носить медицинские маски необязательно; парламентарий уверен в обратном.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин связал недавнее заявление ВОЗ о бесполезности медицинских масок для тех, кто не заражён вирусом, «с экономическими мотивами». Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«Заявление ВОЗ может быть связано с нехваткой масок в большинстве стран, борющихся с коронавирусом», – предположил народный избранник, отметив, что «призывать людей не носить маски, если они здоровы, было бы абсолютно неправильно».

Говорин считает, что основная мотивация в позиции ВОЗ – экономическая.

«Однако стоит вспомнить хотя бы о понятии "психологическая защищённость", когда люди, которые носят медицинские маски, чувствуют себя в большей безопасности. Возможно, маски не защищают, если их носить неправильно», – отметил депутат.

По его словам, в условиях эпидемиологической ситуации, особенно если человек находится в людном месте, маски могут защитить в первую очередь от попадания слюны инфицированного на слизистую. Такое заражение возможно при разговоре или при чихании.

«Так что противоэпидемиологический и профилактический режим должен включать в себя ношение медицинских масок», – подчеркнул Говорин.

Напомним, 2 апреля количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило миллион человек.