Может ли коронавирус вернуться после пандемии: вирусолог оценил вероятность новой волны заболевания

сегодня 12:11 Поделиться

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Вирусолог сравнил коронавирус с гриппом; вспышка COVID-19, по мнению эксперта, может повториться.

Коронавирус может вернуться в страну по принципу гриппа. В этом случае вспышка коронавирусной инфекции может повториться в период плохой погоды и массового снижения иммунитета, спрогнозировал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью «РИА Новости».

«Я думаю, вирус вернется. И вирус гриппа, и коронавирус – оба пневмотропные вирусы, вирусы, передающиеся по воздуху. Так что почему бы ему и не вернуться, когда опять наступит время, характеризующееся снижением иммунитета. Грипп возвращается, когда у нас холодно и сыро», – отметил Зуев.

При этом вирусолог подчеркнул, что считает коронавирус низкопатогенным.

«Ну что это за патогенный организм, который вызывает летальность 2-3 %? У нас иногда при гриппе бывает выше. Тем не менее, с гриппом мы уже сроднились, дважды в год он к нам приходит, никого это не удивляет. Коронавирус тоже в одной группе», – пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о пользе продления срока самоизоляции до конца месяца Зуев отметил, что пока стабилизация не наступила.

«Но карантин – это прекрасное средство, издавна применяется и при разных инфекционных вспышках, не обязательно вирусных», – добавил вирусолог.

По последним данным на утро 3 апреля, в России коронавирус подтверждён у 3 548 человек, 30 пациентов скончались.

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома: потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей), сухой, непродуктивный кашель, лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб), затруднения при дыхании, боли в области груди, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин в видеообращении к россиянам сообщил о продлении нерабочей недели из-за коронавируса.