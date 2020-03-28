Налоговая ушла на удалёнку: в Новосибирске прекратили принимать людей инспекции ФНС

вчера 22:11 Поделиться

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До 30 апреля налоговая служба в Новосибирской области не будет принимать граждан; корреспонденцию оставляйте в боксах.

ФНС по Новосибирской области сегодня, 3 апреля, заявила о прекращении личного приёма граждан в связи с угрозой распространения короанвируса.

«Принято решение приостановить личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.

В период нерабочих дней приём всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в налоговые органы на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет производиться через специальные боксы, установленные в налоговых органах. Налогоплательщикам рекомендуется указывать на документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

ФНС обратилась к гражданам с просьбой максимально использовать для общения онлайн-сервисы, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно.

Кроме того, работает номер Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области рассказал, как регион будет жить после 6 апреля.