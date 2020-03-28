Нерабочая неделя в Новосибирске для некоторых организаций заканчивается 6 апреля – Травников

вчера 19:19 Поделиться

Губернатор Андрей Травников заявил, что с 6 апреля в Новосибирске заканчивается нерабочая неделя; однако это коснётся не всех предприятий.

Некоторые организации приступят к работе в Новосибирске уже с 6 апреля. Об этом на брифинге в правительстве области сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, в ближайшее время начнётся дезинфекция улиц – это подготовительный этап к выходу на работу.

«Ужесточается ответственность всех ограничительных мероприятий. Ужесточается контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина. Нам пока удаётся поддерживать допустимый уровень инфекционной опасности», – заявил Травников.