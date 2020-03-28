Новосибирским строителям с 6 апреля разрешат вернуться к работе: губернатор рассказал об ослаблении ограничений в связи с коронавирусом

вчера 20:14 Поделиться

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Губернатор Новосибирской области заявил о послаблениях для строителей и промышленников; с 6 апреля они могут начать работать при соблюдении строгих условий.

Строительные и промышленные предприятия могут возобновить работу с 6 апреля. Об этом на брифинге 3 апреля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, такое возможно только при соблюдении всех условий по обеспечению безопасности работников.

«Ужесточается ответственность всех ограничительных мероприятий. Ужесточается контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина. Нам пока удаётся поддерживать допустимый уровень инфекционной опасности», – заявил Травников.

Губернатор подчеркнул, что в организациях должны следить за соблюдением всех правил режима полной самоизоляции. Среди них социальная дистанция в 1,5 метра, дезинфекция помещений, защитные средства. Более того, Травников отметил, что уже в ближайшие дни начнётся дезинфекция улиц города в качестве подготовки к рабочим дням.

Выступление губернатора связано с указом президента РФ Владимира Путина о мерах для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, который он подписал 2 апреля. Президент объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля, отметив при этом, что главы регионов могут самостоятельно корректировать эти сроки в зависимости от ситуации.

Напомним, сегодня Андрей Травников прокомментировал возможность закрытия границ Новосибирской области.