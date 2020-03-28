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«Нужно ли бояться короновируса»: новосибирцев позабавила рассылка предупреждений от МЧС с орфографической ошибкой

сегодня 16:42

Фото с сайта pixabay.com

МЧС заботится о жителях Новосибирской области и предупреждает об опасности коронавирусной инфекции; при этом оно допускает в СМС одну небольшую ошибку.

В рассылке спасателей о необходимости соблюдать правила самоизоляции из-за коронавируса допущена орфографическая ошибка. На слово «короновирус» обратил внимание один из читателей Сиб.фм, который прислал в редакцию скриншоты сообщений МЧС.

Как сообщает читатель, подобную ошибку в рассылке он видит не в первый раз. Подобные сообщения приходят на его телефон два дня подряд.

Как ранее сообщал Сиб.фм, ГУ МЧС по Новосибирской области начало активно оповещать горожан о важности соблюдения правил самоизоляции. Специально для этого по всему городу начали звучать сирены и голосовые сигналы. Однако чуть позже сирены всё же решили не использовать – в ведомстве пришли к выводу, что они могут доставлять излишний дискомфорт.

Напомним, сегодня в России количество заражённых коронавирусом россиян превысило 4 тысячи.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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