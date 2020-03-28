Обсерваторы для потенциальных носителей коронавируса закончились: приехавших из-за рубежа новосибирских туристов отпустили по домам

вчера 18:08 Поделиться

Фото Сиб.фм

Жителей Новосибирска отпускают из обсерваторов, куда их поместили на изоляцию после Таиланда; ранее они оказались там принудительно.

Новосибирцев отпустят домой из обсерваторов на базе санаториев, куда их поместили 1 апреля после прилёта из Таиланда. Об этом Сиб.фм рассказала одна из жительниц Новосибирска, которая оказалась в санатории «Обские зори» со своей семьёй. По её словам, распоряжение поступило сегодня утром, 3 апреля.

«Только что пришла информация, что нас всех отсюда сегодня выселяют. Пришло какое-то распоряжение, что нас распустят по домам. Если такие меры приняли, то всё, может быть, не так серьёзно – нам же удалось избежать пика в нашем городе. Если бы всё было реально плохо, нас бы вряд ли отпустили», – говорит собеседник.

Эту информацию Сиб.фм подтвердили в оперативном штабе по предупреждению коронавируса в Новосибирской области. Глава штаба Сергей Нешумов объяснил, что решение будет затрагивать только жителей Новосибирска.

«Мы имеем возможность доставить людей из аэропорта непосредственно до места домашней обсервации под контролем врачей, посмотреть соответствие этих мест всем требованиям. Люди должны подписать соответствующие бумаги, что они обязуются соблюдать режим изоляции», – говорит Нешумов.

Также руководитель оперштаба сообщил, что все жители соседних регионов останутся на две недели в обсерваторах. На такой шаг власти пошли для разгрузки санаториев и уменьшения концентрации там потенциальных носителей коронавируса.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 1 апреля 190 пассажиров рейса Бангкок – Новосибирск отправились на двухнедельную принудительную изоляцию. Кого-то из них пришлось направить туда через суд. На эту меру пошли согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 30 марта – там сказано, что жители регионов России, кроме Москвы, должны после возвращения из-за границы провести две недели в обсерваторе.

Одна из сибирячек в тот день рассказала Сиб.фм, что путь до санатория «Обские зори» оказался нелёгким. От аэропорта до пункта назначения пришлось добираться больше четырёх часов.

Напомним, накануне в Новосибирск прилетел ещё один самолёт с пассажирами из Таиланда.