«Оправданны ли ограничения из-за коронавируса и есть ли у вас сбережения?»: мэрия Новосибирска проводит анонимный опрос жителей

сегодня 17:25 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Мэрия Новосибирска запустила анонимный опрос для жителей об их отношении к режиму самоизоляции; власти хотят знать, достаточны ли карантинные меры и кого из горожан отправили в вынужденный отпуск без содержания.

Анонимный опрос стартовал сегодня, 3 апреля, на сайте мэрии Новосибирска. Власти решили составить объективную картину о действии режима самоизоляции в городе. Ответы будут приниматься до 17 апреля.

Среди вопросов, на которые предлагают ответить новосибирцам, – соблюдают ли они рекомендации оставаться дома, насколько серьёзно оценивают угрозу заражения и считают ли введённые ограничительные меры оправданными.

Также в мэрии спросили горожан – сохранил ли работодатель зарплату, есть ли у людей сбережения на случай долгой самоизоляции и сколько времени сибиряки смогут протянуть на имеющиеся накопления.

Судя по формулировке предполагаемых ответов, власти Новосибирска достаточно оптимистично оценивают «толщину» финансовой подушки жителей. К примеру, участники опроса могут выбрать вариант о том, что без зарплаты они готовы прожить «меньше месяца», «около месяца», «около двух месяцев» и «от трёх до шести месяцев».

Напомним, по данным на 3 апреля в Новосибирской области подтверждены 10 случаев заражения коронавирусом.