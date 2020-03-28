Первая смерть от коронавируса зарегистрирована во Владивостоке

сегодня 13:46 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Приморье; ему было меньше 60 лет.

Первый случай смерти от осложнений на фоне коронавирусной инфекции подтвердили во Владивостоке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко сегодня, 3 апреля. По данным медиков, погибшему было 52 года.

Как сообщил Кожемяко, пациент находился на лечении с 23 марта. На фоне коронавируса у мужчины развилась пневмония. Предварительно, она стала причиной смерти.

Всего в регионе зарегистрировано семь случаев заражения COVID-19 – двое пациентов выписаны.

Напомним, накануне число погибших от коронавируса выросло до 30.