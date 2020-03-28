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Почти 6 тысяч человек под наблюдением: сообщение оперативного штаба о ситуации с коронавирусом в Новосибирске

вчера 22:52

Фото pixabay.com

Оперативный штаб по Новосибирской области распространил информацию о количестве больных коронавирусом в регионе; новых случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области не зафиксировано, об этом сообщает оперштаб.

По данным оперативного штаба на 22 часа 3 апреля в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки новых случаев нет.

Под медицинским наблюдением остаются 5927 человек. 3221 житель региона снят с медицинского наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2089 человек. Из них госпитализировано – 48 человек.

Напомним, сегодня, 3 апреля, губернатор пронял решение о возобновлении работы промышленных предприятий и строительной отрасли.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирск
оперативный штаб
коронавирус

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