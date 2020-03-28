Почти половина новосибирцев столкнулись с понижением зарплаты или увольнением в период коронавируса

вчера 18:43 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Мэрия Новосибирска спросила жителей, как введённый режим самоизоляции сказался на их материальном положении; треть опрошенных признались, что их зарплата в связи с карантином не пострадала.

Почти половина новосибирцев пожаловались на ухудшение материального положения – на время вынужденных каникул работодатели либо сократили зарплаты сотрудникам, либо и вовсе их уволили. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса, стартовавшего 3 апреля на сайте мэрии Новосибирска.

Более 17 % опрошенных признались, что руководство частично уменьшило размер заработной платы на период нерабочих дней. 12 % оказались временно без содержания. Почти 8 % вынуждены были взять отпуск за свой счёт, а 5 % и вовсе остались без работы – их уволили.

Показательны также ответы новосибирцев ещё на один пункт опроса. Жителей спросили, есть ли у них сбережения на случай длительной самоизоляции. Почти 60 % проголосовавших признались, что «жили от зарплаты до зарплаты» и не сумели ничего накопить.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 30 % опрошенных мэрией новосибирцев выступают «за» ужесточение мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 3 апреля Сиб.фм рассказал, куда можно жаловаться на работодателя, заставляющего идти в офис во время эпидемии коронавируса.