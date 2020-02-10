Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Пока все дома: сидящим на карантине новосибирцам предложили придумать арт-объекты для украшения города

сегодня 16:02

Фото предоставлено организаторами конкурса «Культурный след»

Новосибирцы могут стать участниками Всероссийского конкурса новых достопримечательностей «Культурный След»; заявку с идеей оригинального арт-объекта нужно подать до 10 апреля.

Уникальная возможность сделать родной город красивее и ярче появилась у новосибирцев. До 10 апреля они могут подать заявку на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный След» и стать автором оригинального памятника или арт-объекта.

«Этот конкурс даёт возможность людям вспомнить самим и напомнить окружающим, чем интересен и примечателен их родной город или посёлок. А может, создать новую страницу в его истории самостоятельно», – рассказали организаторы проекта.

Архитектор, сооснователь Архитектурного бюро «11» Анна Дельгядо отметила, что новый арт-объект может быть просто идеей, витающей в воздухе, и не требовать масштабов пирамид и голов с острова Пасхи.

«Актуальность и тонкость идеи гораздо важнее в настоящее время, чем размеры сооружаемого объекта. Пока весь мир сидит в карантинной изоляции, особенно остро ощущается, что вещи, бродящие в сети, становятся реальными без всякого материального воплощения», – сказала она.

Заявки принимаются на сайте Всероссийского конкурса «Культурный след». Самые интересные идеи реализует фонд «Живая классика» за счёт президентского гранта на развитие гражданского общества.

Напомним, в феврале новосибирцам предложили выбрать новый дизайн легендарной скульптуры соболей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

памятники
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261424
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
114166
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
96569
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91940
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
84004
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
81951
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78701
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба