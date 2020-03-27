Помогут ли малому и среднему бизнесу в связи с коронавирусом – рассказали в правительстве Новосибирской области

сегодня 15:19 Поделиться

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Предприятия, которые во время пандемии коронавируса не будут сокращать людей, получат поддержку в первую очередь; организациям малого и среднего бизнеса дадут отсрочку по арендным платежам.

Правительство Новосибирской области готовит антикризисный план по поддержке экономики в условиях противодействия коронавирусу. В первую очередь помощь получат предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места. Об этом 3 апреля сообщил на брифинге в правительстве региона и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По его словам, региональные власти уже завершают разработку плана первоочерёдных действий по оздоровлению экономики области – в документе предусмотрят поддержку наиболее пострадавших и системообразующих предприятий и организаций, а также адресная помощь конкретных отраслей.

Лев Решетников отметил, что в Новосибирской области разрабатываются меры господдержки в сфере налоговых преференций, отсрочек по выплатам кредитов для бизнесменов по основному долгу на 6 месяцев, отсрочек по социальным платежам для микропредприятий, снижения социальных платежей с 30 до 15 % для предприятий малого и среднего бизнеса.

«В настоящее время самое важное – сохранить рабочие места, в этой связи господдержку

в первую очередь получат те предприятия и организации, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей.

В том числе компаниям предполагается предоставлять специальные беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам», – объяснил и. о. министра.

Решетников также подчеркнул, что в Новосибирской области работает специальная региональная комиссия по поддержке экономики под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

В частности, по распоряжению правительства субъекта до 1 мая приостановлены проверки региональных контрольно-надзорных органов – за исключением проверок, которые касаются вопросов жизни и здоровья граждан.

«Прорабатывается вопрос расширения программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области, введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества», – уточнил представитель министерства.

Власти региона также назвали сферы, которые будут получать первоочерёдную адресную помощь из-а эпидемии коронавируса. Это предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, туристической, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, компании, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок и по предоставлению бытовых услуг населению.

Напомним, 27 марта депутаты горсовета Новосибирске рассмотрели внесённый «Единой Россией» вопрос об обращении к исполнительным органам власти о необходимости разработки комплексных мер поддержки малого и среднего бизнеса.