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«Поуехали»: около миллиона человек сбежали из Москвы за последние три дня

вчера 19:35

Фото Varlamov.ru

Центр организации дорожного движения Москвы оценил перемещения жителей столицы; с начала нерабочей недели из города выехали около миллиона человек.

В московском центре организации дорожного движения оценили, сколько жителей столицы покинуло пределы города после объявления нерабочей недели. За первые три дня из Москвы выехали 567 тысяч автомобилей или более 850 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С большой долей вероятности столичные жители решили переждать нерабочую неделю на своих дачах или у родственников в соседних регионах.

Как отмечает департамент транспорта Москвы, по данным на 2 апреля, метрополитен стал свободнее на 84 %, наземный транспорт на 75 %, пригородные электропоезда на 67 %.

Услугами такси стали пользоваться на 64 % меньше клиентов.

Напомним, сегодня стало известно, что новосибирцев, вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга, будут отправлять в обсерваторы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Москва

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