Правительство Новосибирской области готовит антикризисный план по поддержке экономики в условиях противодействия коронавирусу

сегодня 16:59 Поделиться

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Поддержку по региональному антикризисному плану получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места; об этом 3 апреля сообщил на брифинге в правительстве региона и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В настоящее время правительство Новосибирской области завершает разработку регионального плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Лев Решетников подчеркнул, что в основу плана предотвращения кризиса в экономике ляжет поддержка наиболее пострадавших и системообразующих предприятий и организаций, а также адресная поддержка конкретных отраслей и другие меры.

«Первым этапом по предотвращению кризисной ситуации стало утверждение правительством РФ 17 марта 2020 года Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, включающего 56 пунктов, – отметил Лев Решетников. – В соответствии с федеральным планом разрабатываются меры господдержки в сфере налоговых преференций, отсрочек по выплатам кредитов для бизнесменов по основному долгу на 6 месяцев, отсрочек по социальным платежам для микропредприятий, снижения социальных платежей с 30 до 15 % для предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящее время самое важное – сохранить рабочие места, в этой связи господдержку в первую очередь получат те предприятия и организации, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей. В том числе компаниям предполагается предоставлять специальные беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам».

И. о. министра экономического развития региона акцентировал внимание на том, что в Новосибирской области разрабатывается региональный план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в сложившихся условиях. Начала свою работу специальная региональная комиссия по поддержке экономики под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки, на который будут рассматриваться предложения бизнеса.

В соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области «О приостановлении назначения проверок» от 31.03.2020 № 99-рп до 1 мая приостановлены проверки региональных контрольно-надзорных органов – за исключением проверок, которые касаются вопросов жизни и здоровья граждан».

Прорабатывается вопрос расширения программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области, введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества.

В утверждённый правительством РФ перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки вошли предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, туристической, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, компании, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок и по предоставлению бытовых услуг населению.

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции правительства РФ направлен на общесистемную поддержку, обеспечение товарами первой необходимости и поддержку населения, в том числе на установление порядка оплаты больничных листов лицам, находящимся на карантине, и обеспечение возможности дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности. С полной версией документа можно ознакомиться на сайте правительства РФ.

Напомним, в правительстве Новосибирской области рассказали, как будут оказывать поддержку пожилым людям.