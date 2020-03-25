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Производство молока в Новосибирской области выросло на 20 тысяч тонн, несмотря на коронавирус

сегодня 13:19

Фото правительства Новосибирской области

Ежедневно в Новосибирской области производится около двух тысяч молока; в первом квартале животноводы надоили 162 тысячи тонн, это на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области подвели итоги работы молочных животноводческих ферм. С начала года производство молока выросло в регионе на 20 тысяч тонн, всего 162 тысячи тонн. Это позволило сформировать запас сыров и сливочного масла на складах молочных заводов.

При этом выросли и среднесуточные надои с одной коровы до 15,2 килограмма в сутки. Годом ранее этот показатель был на килограмм меньше. При этом надои в Ордынском, Каргатском и Маслянинском районах выше среднеобластных – 24-28 килограммов в сутки от одной коровы.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, молочное скотоводство является одной из крупной среди животноводческих отраслей. Оно ежегодно наращивает объёмы производства.

«Валовое производство молока увеличивается как за счёт развития молочного животноводства во всех категориях хозяйств, так и за счёт реализации крупных инвестиционных проектов, открытия новых животноводческих комплексов. Только за прошлый год производство молока приросло на 36 тысяч тонн», – сообщил министр.

По итогам прошлого года от фуражной коровы в среднем получено 5020 килограммов молока. Это даёт право животноводам области получать федеральные субсидии с повышающим коэффициентом.

Евгений Лещенко рассказал, что часть произведённого на территории области молока отправляется на переработку. Другая часть продаётся в соседние регионы. При этом часто молоко возвращается обратно уже в переработанном виде.

«Молокоперерабатывающие предприятия региона сейчас работают в штатном режиме и стабильно выполняют все заявки от торговых организаций. В случае изменения потребительского спроса они готовы увеличить выпуск продукции, свободных мощностей для этого на предприятиях достаточно», – отметил министр.

Он также отметил, что на местном рынке представлено большое число брендов различной молочной продукции. Недостатка в ней в регионе нет. А на складах молочных заводов хранятся значительные запасы сыров и сливочного масла.

Напомним, 25 марта стало известно о том, что аграрии купили техники на один миллиард рублей за счёт поддержки областного правительства.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Правительство Новосибирской области
молоко
животноводство

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