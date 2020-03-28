Пропускной режим в Москве: власти озвучили порядок выхода на улицу до 30 апреля

сегодня 01:21 Поделиться

Фото Pixabay

В России продлили нерабочие дни до конца месяца; тем временем в Москве скорректировали правила поведения до 1 мая — пропускная система временно отменяется.

В Москве пока не планируется введение пропускной системы на время режима полной самоизоляции и выходных дней. Об этом 2 апреля сообщил оперативный штаб со ссылкой на заявление мэра Собянина. Ранее городская администрация заявляла о скором введении пропускной системы — разрешение надо было бы получать в мэрии. Планировалось выпускать пропуск в виде QR-кода.

Также мэр подчеркнул, что пропускной режим в регионе отменяется до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в Москве не начнёт ухудшаться. Также власти скорректировали правила поведения и выхода на улицу до 30 апреля. Вот полный текст заявления штаба:

Сегодня Президент Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая, поэтому все введенные ранее в Москве ограничения будут также продлены до 1 мая.

Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции

Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями (вторая часть матпомощи — 2 000 рублей — выплатят сразу после 14 апреля)

Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах

Школьники и студенты колледжей продолжат учиться дистанционно

До 1 мая запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха

Срок действия неиспользованных проездных и льготных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая, если в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок

По режиму работы предприятий и организаций на предстоящие нерабочие недели.

Продолжают работать:

медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса, непрерывно действующие организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Все остальные органы власти, учреждения и предприятия должны издать приказы, в которых определить численность работников:

продолжающих трудиться с посещением рабочих мест; переведенных на дистанционный режим; временно не работающих с сохранением заработной платы.

Школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.

Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

Таким образом удастся сохранить уровень социального дистанцирования и режим функционирования экономики, достигнутые в первую нерабочую неделю, что является оптимальным.

Абсолютное большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции. Но 100%-й гарантии ответственного поведения дать, к сожалению, невозможно. Поэтому с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Очень просим соблюдать все необходимые правила и предписания.